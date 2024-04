Handball: Ein munteres Scheibenschießen

Der bereits feststehende Absteiger aus der Markgrafenstadt beteiligte sich am „munteren Scheibenschießen in Steißlingen“, wie Coach Felix Hodapp feststellte. Man merkte dem Spiel an, dass es für beide Teams in dieser Saison um nichts mehr geht. Am Ende waren die Hausherren schlicht die deutlich konsequentere Mannschaft im Abschluss.

Die Gäste aus Schopfheim scheiterten vor allem vor der Pause immer wieder am starken Torhüter des TuS. Und in der Abwehr lief es auch nicht viel besser. „So war das Spiel eigentlich schon nach 15 Minuten entschieden“, meinte Hodapp.