Handball: Ein Punkt hauchdünn verpasst

Zu Beginn sah es gut aus. Die HSG verteidigte gut und nutzte ihre Chancen. Der Lohn: eine 8:6-Führung nach 13 Minuten. Und die Chance auf das 9:6, die aber vergeben wurde. Dann aber ging es plötzlich bergab. Zehn Minuten lang traf der Gastgeber das Tor nicht mehr, während der Spitzenreiter siebenmal in Serie jubeln durfte.

Kein Wunder also, dass die Hausherren in der Brombacher Sporthalle mit einem 11:17-Rückstand in die Pause gingen.

Deutliche Worte gab es in der Kabine. So recht fruchteten sie aber erst einmal nicht. Kenzingen hielt den Vorsprung, mal mehr, mal weniger souverän. Erst zehn Minuten vor dem Ende kam der HSG-Express ins Rollen. „Nun haben wir richtig gekämpft, dafür muss ich das Team loben“, so Schönmüller.

Schon fast aussichtslos mit 21:26 lagen die Gastgeber zurück, ehe sie sich kontinuierlich heranschlichen. Und kurz vor dem Ende war beim 29:30 plötzlich sogar das Unentschieden greifbar. Mit Tempo ging es in Richtung Gästetor, Clirim Maraj tankte sich durch und warf den Ball über das Gehäuse. Die letzten 20 Sekunden spielte der Tabellenführer dann clever runter.

„Bitter, dass es nicht zum Punkt gereicht hat. Der hätte uns gut getan, auch für die eigene Psyche“, meinte Schönmüller. Nun hat es die HSG auch nicht mehr in der eigenen Hand. Es bleibt zu hoffen, dass Konkurrent Oberhausen nochmals Federn lässt, um dann dort am letzten Spieltag ein echtes Endspiel zu haben.

Tore für HSG Dreiland: B. Müller 1, Hopp 2, Maraj 5/4, Willmann 3, Ludwig 7/4, Lang 1, P. Müller 4, Schamberger 4, Himmel 2.

TV Meßkirch – HSV Schopfheim 30:25 (15:13): Eigentlich wollten die Schopfheimer das Kellerduell für sich entscheiden und die rote Laterne in Meßkirch stehen lassen. Das gelang indes nicht. Statt des erhofften dritten Saisonsieges kassierte der HSV eine 30:25-Niederlage

Bis rund eine Viertelstunde vor dem Ende war für die Gäste etwas drin. 21:23 hieß es aus deren Sicht, ehe Meßkirch mit vier Treffern in Serie entscheidend davon zogen. „Wir waren im Spiel, obwohl nicht viel funktioniert hat. Wir haben uns der Spielweise des Gegners angepasst statt dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, meinte Benedikt Lay, der den verhinderten Coach Felix Hodapp vertrat.

Tore für HSV Schopfheim: Michel 4, Iwertowski 3, Schmidt 3, Huber 3, Lay 2, Förster 1, Wendland 4, Sigl 4, Weidner 1.