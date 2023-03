Handball Herren der HSG Dreiland sind weiter auf Kurs

Maulburg/Steinen unter Wert geschlagen

So deutlich wie das Ergebnis am Ende auf der Anzeigentafel stand, war es aber nicht. Die SG Maulburg/Steinen hielt mit dem Tabellendritten über lange Phasen mit, zeigte, dass der Sieg in der Vorwoche gegen Mimmenhausen kein Zufallsprodukt war. Mit zwei Treffern lagen die Gäste zur Halbzeitpause nur zurück. „Wir sind gut in die Partie gekommen, standen in der Abwehr relativ gut, haben aber im Angriff ein paar Chancen liegen lassen“, lautete das Fazit von Leuchtmann, der selbst drei Treffer erzielte.

Der Start in die zweiten 30 Minuten verlief dann auch etwas besser als der Beginn der Partie. Nur die mangelhafte Chancenverwertung zog sich wie ein roter Faden durch das Match. „Die Chancenverwertung hat uns dann einfach gekillt“, bedauerte Leuchtmann. „Wir hatten 26 Fehlwürfe. So kannst du kein Spiel gewinnen – vor allem nicht gegen so einen Gegner.“ Gute Chancen hatte sich die SG immer wieder erspielt, aber einfach den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse untergebracht. „Alles in allem haben wir es uns selbst zuzuschreiben, dass wir verloren haben.“