Handball Hoffen auf einen perfekten Tag

Ungewiss sind die Rahmenbedingungen, die durch den Handball-Verband Südbaden in einer Sitzung am Donnerstagabend (war zum Redaktionsschluss noch nicht beendet) festgelegt wurden – sowohl für die Spiele am Wochenende als auch für die weitere Saison.

Sowohl in Weil als auch in Maulburg bereiten sich die Kontrahenten auf das Derby vor, gehen davon aus, dass es unter 2G+-Bedingungen ausgetragen wird. Eventuell sogar ohne Zuschauer, was aus Sicht der Hausherren zu massiven finanziellen Einbußen führen würde– und auch der Mannschaft als moralische Unterstützung von den Rängen fehlen würde.