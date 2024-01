Handball: HSG Dreiland steht unter Zugzwang

Für die HSG Dreiland ist die Partie gegen St. Georgen am Samstagabend (17.15 Uhr) die letzte Begegnung in der Hinrunde der Landesliga Süd. Es wird kein leichter Gang für die Mannschaft von HSG-Cheftrainer Christian Weber. „Der TV spielt bislang eine starke Saison und ist als Tabellendritter unser engster Verfolger“, sagt Weber. Während die HSG weiterhin ungeschlagen in der Landesliga Süd bleiben will – als einziges Team – , werden die Handballerinnen aus dem Schwarzwald alles daran setzen, der Lörrach-Weil-Equipe ein Bein zu stellen und den Abstand in der Tabelle zu verkürzen.

„Für uns ist das Ziel natürlich weiterhin so lange wie möglich ungeschlagen zu bleiben“, betont Weber vor dem letzten Match der Hinrunde. Auch wenn die HSG derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz steht, so verspüren weder Weber noch die Mannschaft einen Druck. „Wir spielen jedes Spiel mit dem Ziel, zu gewinnen.“ Und selbst aus dem 30:30 in Konstanz konnte der Cheftrainer einige positive Aspekte mitnehmen.