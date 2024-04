Handball: HSG: Kein Ausrufezeichen

Tore für HSG Dreiland: B. Müller 2, Hopp 1, Maraj 4, Willmann 3, Ludwig 6/1, Sain 1, Lang 1, Schamberger 1, Himmel 3.

HSV Schopfheim – TuS Ringsheim 37:41 (18:19). 78 Tore in der Friedrich-Ebert-Halle: Beim Tag der offenen Tore hatte der bereits feststehende Absteiger aus Schopfheim am Ende knapp das Nachsehen gegen den Viertplatzierten der Tabelle. Dabei zeigten die Hausherren eine sehr gute Leistung.

Gerade Mitte der ersten Hälfte waren die Gastgeber obenauf. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand agierte der HSV aggressiv und konzentriert in der Abwehr. Der Lohn: eine 9:5-Führung nach 14 Minuten. Das aber stachelte den Gegner durchaus an, der seinerseits zeigte, was er so drauf hat. Nämlich das Spiel mit dem Kreisläufer. So drehten die Ringsheimer bis zur Pause den Spieß wieder um.

Bis zur 35. Minute waren die Schopfheimer auch in Reichweite (21:22), dann legten die Gäste mit vier Treffern in Serie die Grundlage für den Auswärtssieg. Die Hausherren schafften es in der restlichen Zeit nicht mehr, näher heranzukommen. Ringsheim verwaltete bis zur Schlusssirene die Führung.

Das Spiel sei fair gewesen, meinte Coach Felix Hodapp und konnte es kaum glauben, dass das Schiri-Gespann am Ende 13 Zwei-Minuten-Strafen und 14 Siebenmeter verteilt hatte. „Die Drei-Schritte-Regel war ihnen fremd. So war es schier unmöglich zu verteidigen. Entweder gab dann ein Tor oder einen Siebenmeter.“

Hodapp sah „Kampf und Leidenschaft“ bei seinen Jungs und den Willen, den es braucht, um in dieser Liga mitzuhalten. „Leider blieb das Happy End aus.“ Eine bemerkenswerte Effizienz legte Tobias Huber an den Tag. Von der Bank kommend verwandelte er alle Siebenmeter, spielte vier Minuten auf dem Feld und kam am Ende auf zehn Treffer.

Tore für HSV Schopfheim: Michel 9, Iwertowski 2, Weber 2, Huber 10/7, Förster 3, Wendland 1, Sigl 7, Ströble 2.