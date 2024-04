Handball: HSG-Ligaverbleib ist sicher

Die HSG hat nach einer schwachen Runde gerade so nochmals die Kurve bekommen. Eine gute Endphase der Saison machte es möglich. Das entscheidende Match in der Weiler Markgrafensporthalle gegen den bereits abgestiegenen TV Meßkirch war eine klare Angelegenheit. Die Hausherren zeigten gleich, wer an diesem Abend der Herr im Haus ist.

Der Gegner, gerade einmal mit neun Akteuren angereist, hatte keine echte Chance. 4:0, 6:1, 10:2 - die HSG wollte schnell für klare Verhältnisse sorgen. Das gelang auch, weil die Defensive stabil agierte. Etwas fahrlässiger agierten die Hausherren gegen Ende der ersten Hälfte, als Meßkirch etwas aufholen konnte.

„Danach haben wir aber wieder seriös agiert“, freut sich Schönmüller. Es war weiterhin vor allem die Abwehr, die den Unterschied ausmachte.

Über die Spielstände von 23:16, 27:18 und 31:19 schlug am Ende ein deutlicher Elf-Tore-Erfolg zu Buche.

Tore für die HSG Dreiland: Ulrich 3, Maraj 7, Willmann 11, Ludwig 5/1, Di Gesualdo 2/1, Lang 2, Müller 1, Schamberger 4, Himmel 3.

HSV Schopfheim – HG Müllheim/Neuenburg 28:26 (11:8). Versöhnliches Ende für den HSV, der Wort gehalten hat und im letzten Heimspiel der Saison nochmals über 60 Minuten alles in die Waagschale geworfen hat. „Wir haben vor allem in der Abwehr den Gegner immer wieder vor große Probleme gestellt“, freut sich Coach Felix Hodapp über den dritten Saisonsieg.

Der HSV wollte geduldig weiterspielen und seine Schnelligkeitsvorteile ausnutzen. Das gelang. Müllheim/Neuenburg verbuchte einige Zeitstrafen, was die Schopfheim aber nicht so recht ausnutzen konnten. Es blieb die gesamte Zeit über einer knappen Führung.

Nach der Begegnung wurden mit Torsten Tönjes und Florian Förster zwei Akteure verabschiedet, die nicht mehr im HSV-Trikot auflaufen werden.

Tore für Schopfheim: Michel 11/3, Schmidt 2, Weber 1, J. Sigl 2, Förster 4, Wendland 2, C. Sigl 5, Stöble 1.