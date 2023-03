Dass die Herren der HSG Dreiland nicht unbedingt über den stärksten Positionsangriff in der Landesliga Süd verfügen, ist kein Geheimnis. Doch so selten wie beim 41:26-Sieg über die SG Maulburg/Steinen war dieses Manko so deutlich – und auch so unbedeutend. Denn mit ihren Tempogegenstößen sorgten die HSG-Männer dafür, dass sie nicht nur das Rückspiel im Wiesental-Derby für sich entschieden, sondern auch den direkten Vergleich.