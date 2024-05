Der Schlüssel zum Einzug in Runde zwei liegt in der Defensive. Das steht für Weber fest. So stellte sein Team in der zurückliegenden Saison mit nur 470 Gegentreffern in 22 Partien die mit Abstand beste Abwehr (inklusive Torhüterinnen) der Landesliga Süd.

HSG-Trumpf istdie starke Abwehr

„Genau hier wollen wir den Hebel ansetzen. Unser Ziel ist es, die stabile Abwehr zu stellen, die wir zu spielen in der Lage sind“, erklärt Weber. Gelinge dies, müsse man offensiv eben auch keine 40 Tore werfen, um erfolgreich zu sein.

Für Weber ist es ein kleiner Vorteil, zunächst auswärts antreten zu müssen. „Sinzheim ist erst einmal in der Pflicht.“ Das Spiel in der Fremde müsse allerdings ausgeglichen gestaltet werden. Und das wird kein einfaches Unterfangen: „Sinzheim hat bewiesen, dass es zu Hause eine Macht ist, und hat die Heimspiele teilweise deutlich gewonnen.“