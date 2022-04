Handball Keine erfolgreiche Ernte am Bodensee

In den ersten 30 Minuten waren die SGler noch in der Lage, gut mit den Hausherren mitzuhalten. Sowohl Nico Knoblich als auch Jonas Waidele traten die Fahrt an den Bodensee an, waren aber immer noch gesundheitlich angeschlagen. Daniel Winkelbeiner und Mika Bülow verletzten sich dann während der Partie, so dass Leuchtmann immer mehr seiner Alternativen beraubt wurde. „Wir haben uns immer wieder herangekämpft, aber uns hat dann leider die Manpower gefehlt“, sagte Leuchtmann. So musste der Trainer immer mehr auf seine Nachwuchsspieler vertrauen, die dem Spiel aber keine Wende mehr gaben.