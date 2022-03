Handball Keine mentalen Auszeiten

Weil am Rhein (mhu).Die Zielsetzung für das Heimspiel in der Weiler Sporthalle gegen den BSV Phönix Sinzheim am Samstagabend (20 Uhr) ist klar: „Wir wollen das Spiel erfolgreich gestalten.“ Die HSG Dreiland will nach dem Willen ihres Trainers mit aller Macht „in Schlagdistanz bleiben“.

Angesichts der derzeitigen Tabellensituation und der durchaus anhaltenden Erfolglosigkeit der HSG-Frauen wirken die Worte von Noch-Cheftrainer Alexander Ernst allerdings wie Durchhalteparolen, an die selbst er nicht mehr glaubt. „Wir wollen versuchen, das umzusetzen, was wir in der Woche trainiert haben.“ Wichtig sei es auch, dass die „Mädels auch für die Zukunft das eine oder andere festigen können“. Ernst wird sein Amt als Cheftrainer bei der Frauenmannschaft der HSG Dreiland niederlegen.