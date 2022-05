Von Beginn an zeigten die Gäste aus Rastatt, dass sie nicht gewillt waren, sich ihrem Schicksal zu ergeben In der ersten Halbzeit liefen die Hausherren kontinuierlich einem Rückstand hinterher, lagen sogar mit vier Treffer im Rückstand. Die kämpferische Einstellung stimmte in der Steinener Sporthalle zumindest phasenweise bei den Gastgebern. Bis zur Halbzeitsirene hatte sich die SG bis auf einen Treffer herangearbeitet. In ersten Hälfte der zweiten Halbzeit gingen die Wiesentäler dann sogar in Führung, führten bis zur 52. Minute immer wieder. Allerdings schaffte es Spielertrainer André Leuchtmann mit seiner Mannschaft nicht, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. In der Schlussphase führten dann wieder die Gäste, blieben aber für ihre Leistungen unbelohnt.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Bülow 7, Grun 6, Leuchtmann 5, Knoblich 5, Tiedtke 3, Winkelbeiner 1