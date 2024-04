Handball: Klassenerhalt ist jetzt unter Dach und Fach

HSG Dreiland – TSV March 31:20 (18:11): Zurück in der Erfolgsspur: Die HSG Dreiland hat im vorletzten Saisonspiel wieder doppelt gepunktet und das Heimspiel in Brombach nach konzentrierter Leistung deutlich für sich entschieden. „Das Ergebnis sieht sehr deutlich aus, doch mussten wir 60 Minuten lang ganz bei der Sache sein“, sagte Coach Christian Weber nach der Partie.

Rund zehn Minuten brauchte der Tabellenzweite, um in Fahrt zu kommen. Aus einem 5:5-Zwischenstand machten die Gastgeberinnen innerhalb von fünf Zeigerumdrehungen ein 9:5 und ließen March nicht wieder heran kommen. Bereits zur Pause war die Messe gelesen. „Wir wollten es besser als zuletzt machen, zurück in die Spur finden. Das ist uns zumindest phasenweise auch recht gut gelungen“, resümierte Weber.

Gerade in der Defensive war eine deutliche Steigerung gegenüber der jüngsten Vergangenheit erkennbar. „Deshalb konnten wir auch wieder die vermeintlich leichten Tore erzielen“, wusste der HSG-Coach. Auch im Angriff agierten die Dreiländerinnen wieder variabler als zuletzt. Und so konnte die HSG, die nicht nachgab, den Vorsprung immer weiter ausbauen. Vier Treffer in Folge gelangen auch nochmals in der Schlussphase, sodass am Ende ein glasklarer Heimerfolg zu Buche schlug.

Weber sah aber noch einige Dinge, die man bis zur Aufstiegsrelegation noch besser machen sollte. „Hier und da schlichen sich noch ein paar zu viele technische Fehler ein und auch im Torabschluss waren wir nicht immer so präzise, wie wir uns wünschen.“

Nun wolle man im letzten Saisonspiel zuhause gegen Konstanz am kommenden Wochenende nochmals alles in die Waagschale werfen, um mit einem guten Gefühl in die Aufstiegsrunde zu starten.

Tore für HSG Dreiland: Reinke 3, Hopp 6, Sautter 3, Wollschläger 5/1, Leisinger 2, Darius 5, Milenkovic 7/1.