Handball, Landesliga: Den Abwärtstrend endlich stoppen

Fakt ist: Die HSG-Herren laufen ihrem Potenzial hinterher. Und so ist es schwer, auch vermeintlich leichte Gegner zu schlagen.

Den Wind mitnehmen

Der Erfolg gegen den Erzrivalen aus Weil und Lörrach hat bei der SG Maulburg/Steinen für Aufwind gesorgt. Nicht nur, dass die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann in der Tabelle die Plätze mit der HSG getauscht hat, auch die Leistung vom vergangenen Samstag sorgt für Euphorie. Die Partie gegen den TuS Steißlingen II wird am Samstagabend (20 Uhr) wieder in der Sporthalle in Steinen ausgetragen.

Personell ist die Mannschaft allerdings derzeit etwas ausgedünnt. Unter der Woche waren einige Leistungsträger angeschlagen, konnten nicht aktiv an den Trainingseinheiten teilnehmen. „Ich hoffe, dass wir eine gute Truppe für Samstag zusammen bekommen“, erklärt Leuchtmann.

Gegen Steißlingen II hat die SG im Hinspiel die Partie erst in der Schlussphase verloren. „Es ist eine robuste Truppe, die in dieser Konstellation schon ewig zusammenspielt“, sagt der SG-Trainer. Für ihn überzeugen die Gäste vor allem durch ihr Eins-gegen-Eins und durch ihre robuste Spielweise in der Verteidigung. „Es wird sicherlich kein leichtes Spiel für uns. Wir müssen unsere Chancen gut nutzen und noch eine bessere Abwehr spielen.“