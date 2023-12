Handball, Landesliga: Die Krise bei der HSG Dreiland geht weiter

Tore für die HSG Dreiland: Ludwig 6, Schamberger 5, Himmel 5, Willmann 4, Hopp 3, Ulrich 2, Weber 2, Sain 2, Maraj 2, Knössel 2/1.

Mit Anstand in die Niederlage

Zum letzten Spiel im Jahr 2023 empfing der HSV Schopfheim mit der SG Köndringen/Teningen den Tabellenzweiten der Landesliga. Und mit 26:30 fiel die Niederlage in einem durchaus erträglichen Rahmen aus. Mit nur einem Tor Rückstand ging der HSV in die Halbzeitpause, was auch daran lag, dass die Schopfheimer vor allem in der Abwehr mit sehr viel Tatendrang zur Sache gingen.

„Mit ein bisschen mehr Spielglück und einem Tick mehr Cleverness wäre heute sogar ein Sieg drin gewesen“, sagte HSV-Trainer Felix Hodapp. Erst in der Schlussphase gelang es dem Gast, sich etwas abzusetzen.

Tore für den HSV Schopfheim: Michel 7/2, Sigl 5, Weber 3, Schmid 3, Iwertowski 2, Frisch 2, Simon 1, Wendland 1, Mybes 1, Huber 1

Keine Probleme mit dem Tabellenletzten

Von Beginn an ließen die Männer der SG Maulburg/Steinen keinen Zweifel daran aufkommen, wer Herr im Hause ist. Am Ende stand in der Steinener Sporthalle ein mehr als klarer 32:18-Sieg gegen den Tabellenletzten TV Meßkirch.

„Wir sind schnell gut ins Spiel gekommen“, freute sich SG-Spielertrainer André Leuchtmann. Rasch lagen die Gastgeber sicher in Front. Nach einer Auszeit von Leuchtmann verlor die SG zwar etwas den Fokus. Aber der Sieg gegen Meßkirch geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Trotzdem war Leuchtmann unzufrieden.

„Insgesamt würde ich unsere Leistung als unterdurchschnittlich bezeichnen. Wir hätten eigentlich 50 Tore schießen müssen“, kritisierte der Trainer.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Knoblich 10/3. Waidele 6, Winkelbeiner 5, Tiedtke 3, Leuchtmann 3, Hartmann 2, Lindner 1, Grun 1, Ahrens 1.