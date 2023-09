Handball, Landesliga Harz, aber herzlich geht es wieder los

Am Samstagabend (18 Uhr) treten die Herren der SG Maulburg/Steinen bei der Reserve des TuS Steißlingen an. Wie schon in den letzten Spielen eine kleine Wundertüte zum Auftakt in die neue Spielzeit. Für das Saisonziel gibt sich der erfahrene Coach bescheiden: „Wir wollen den Klassenerhalt. Dazu müssen wir Zehnter werden.“ Als Messlatte gelten in der Landesliga 22 Punkte. Die möchte Leuchtmann so schnell wie möglich erreichen. „Dann schauen wir, wo es dann hingeht.“

Die HSG Dreiland musste nach der abgelaufenen Saison zwei wichtige Spieler verabschieden. Kevin Welte zog es wieder in die Ferne. Nils Haunschild hängte die Handballschuhe an den Nagel. Doch auch ohne die beiden Routiniers gelten die Handballer aus Lörrach und Weil als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Südbadenliga. Die Mannschaft, die erneut vom Franzosen Bruno Kempf trainiert wird, ist in sich gefestigt. In der vergangenen Saison scheiterte die HSG erst in der Aufstiegsrunde. Das große Manko in den vergangenen Jahren: die Unbeständigkeit. Zum Auftakt geht es für die HSG am Samstagabend (20 Uhr) zum Derby gegen die HG Müllheim/Neuenburg.