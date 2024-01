Handball, Landesliga Herren: „Müssen gegen den Abstieg kämpfen“

Tore für die HSG Dreiland: Knössel 7/2, Ludwig 5, Schamberger 4, Sain 3, Ulrich 2, Willmann 1, Maraj 1, Hopp 1, Himmel 1.

Kein Erfolg für den HSV

Wie schon im Hinspiel hatte der HSV Schopfheim keine Chance gegen die SG Waldkirch/Denzlingen. Mit 32:42 unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Felix Hodapp in der Schopfheimer Ernst-Reuter-Halle. „Bis zum 9:10 waren wir noch gut dabei. Dann konnte sich Waldkirch durch einfache Konter immer mehr absetzen“, lautete die Analyse des HSV-Trainers. Sowohl physisch als auch mental waren die Schopfheimer nie auf Augenhöhe mit dem Gegner. „Heute war definitiv nicht mehr drin“, so Hodapp.

Tore für den HSV Schopfheim: Michel 7/1, Koglin 6, Sigl 5, Wendland 4, Schmid 3, Huber 3, Weidner 2, Weber 2.

Souveräner Sieg in Steinen

Nichts anbrennen ließ die SG Maulburg/Steinen im Duell mit dem TuS Steißlingen II. Am Ende schlug ein sicherer 33:24-Erfolg für die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann zu Buche. Durch den dritten Sieg in Folge festigte die SG Maulburg/Steinen den sechsten Tabellenplatz in der Südgruppe der Landesliga.

Von Beginn an legten die Hausherren vor, verpassten es aber auf Grund der mangelnden Chancenverwertung, einen höheren Vorsprung herauszuspielen. „Wir hätten höher führen müssen“, lautete die Kritik von Leuchtmann. „Wir haben vier Konter verworfen und dann auch noch den einen oder anderen Wurf von außen“, bemängelte der Trainer.

Doch es gab für Leuchtmann nicht nur Grund zur Klage. Vor allem mit der Abwehrleistung zeigte er sich zufrieden. Nach dem Derby gegen die HSG Dreiland hatte Leuchtmann in der vergangenen Woche intensiv mit der Defensive seiner Mannschaft gearbeitet. Mit Erfolg. Denn gegen die Reserve des TuS Steißlingen agierten die Hausherren in der Abwehr wesentlich effektiver. „Es sah jetzt schon wieder besser aus.“ In beiden Halbzeiten ließen die Gastgeber jeweils nur zwölf Treffer zu, hatten vor allem das Angriffsspiel der Gäste über ihren stämmigen Kreisläufer gut im Griff. „Das haben wir gut verteidigt bekommen. Und auch mit der Torhüterleistung bin ich zufrieden“, sagte Leuchtmann. Durch den klaren Sieg hat die SG Maulburg/Steinen nun auch den direkten Vergleich mit dem TuS Steißlingen II für sich entschieden. Das Hinspiel zum Saisonauftakt hatte die SG mit 29:34 in Steißlingen verloren. Am Dienstagabend muss die SG Maulburg/Steinen im Pokal antreten.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Knoblich 8/5, Winkelbeiner 7, Tiedtke 6, Leuchtmann 3, Grun 3, Nasdala 2, Ahrens 2, Holzkamm 1, Eichin 1.