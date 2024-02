Handball, Landesliga: HSG Dreiland will Siegesserie starten

Dennoch weckte der Sieg in Ringsheim – und vor allem die Art und Weise – neuen Mut bei der HSG Dreiland. Denn endlich agierte die Mannschaft auch als Team, stellten sich alle Akteure auf der Platte in den Dienst der Mannschaft. Eine ähnlich geschlossene Spielweise will Schönmüller auch in der Brombacher Sporthalle am Samstagabend (20 Uhr) sehen.

Den Blick richtet Schönmüller im Heimspiel gegen die SG Allensbach nach vorne. „Wir müssen eine Siegesserie starten“, fordert der HSG-Trainer. Denn nur so kann sich die HSG Dreiland aus dem Tabellenkeller lösen. Die Aufstiegsrunde ist angesichts der bisherigen Saison kein Thema mehr. Der Abstiegskampf soll es bald nicht mehr sein.