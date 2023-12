Handball, Landesliga: Männer der HSG Dreiland taumeln weiter

Favoritenrolle gerecht geworden

Während Felix Hodapp gesundheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stand, sorgten „Oldie“ Torsten Michel und seine Mitstreiter für einen wichtigen Sieg des HSV Schopfheim. Der 35:24-Erfolg gegen den TV Meßkirch war für den Aufsteiger der erhoffte Punktgewinn im Abstiegskampf.

Für die Hausherren war es ungewohnt, in dieser Saison erstmals als Favorit in die Partie zu gehen. Entsprechend nervös war dann auch der Beginn. Doch dank eines immer wieder sauber ausgespielten Tempospiels, kam der HSV rasch zu Torerfolgen und stellte durch die sicher verwertenden Torchancen die Weichen frühzeitig in Richtung Sieg.

In der zweiten Halbzeit lag die Herausforderung für den HSV darin, die eigene Konzentration hoch zu halten. Als das dann gelang und die Schopfheimer wieder ihr Spiel machten, war der zweite Erfolg in dieser Saison nicht mehr in Gefahr.