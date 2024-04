Handball: Leichte Spiele gibt es in dieser Liga nicht

SG Maulburg/Steinen (4.) – SG TG Altdorf/DJK Ettenheim (9.); So., 15 Uhr: Mit einem Heimsieg könnte die SG ihr großes Ziel vorzeitig klar machen. Wenn auch die Konkurrenz mitspielt, könnte der Nichtabstieg perfekt gemacht werden. Um ganz sicher zu gehen, muss am Ende mindestens Rang sieben zu Buche schlagen. Und auf Platz acht beträgt der Vorsprung aktuell sechs Punkte.

Und auch wenn beide Teams in der Tabelle fünf Plätze trennen, so glaubt SG-Coach André Leuchtmann nicht an einen Spaziergang für seine Equipe: „Der Gegner verfügt über viele gute individuelle Spielerinnen, der aber mit viel Verletzungspech zu kämpfen hatte. Der Tabellenplatz überrascht, ich habe Altdorf stärker eingeschätzt, wobei er sicherlich erklärbar ist.“