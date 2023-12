Handball: Mit gutem Gefühl in die Pause

Harter Brocken am Samstag

Als Aufsteiger schlagen sich die Frauen der SG Maulburg/Steinen in der Südbadenliga bisher mehr als achtbar. Die Mannschaft von Cheftrainer André Leuchtmann steht derzeit auf dem sechsten Platz, hat aber nicht nur drei Spiele weniger als der Spitzenreiter aus Muggensturm, sondern musste auch mit zwei Minuspunkten in die Saison starten. Am Samstagabend (19.30 Uhr) kann die Mannschaft dann zeigen, wie gut ihr Potenzial ist, denn sie muss beim Zweiten SG Dornstetten antreten, die von den Minuspunkten her sogar Erste wären. Das Hinspiel in Steinen hat die SG Maulburg/Steinen deutlich verloren, wenngleich es lange eng war. „Dornstetten hat einen sehr guten Angriff und eine sehr körperliche Abwehr“, sagt Leuchtmann. Der Trainer baut in Dornstetten auf die Abwehrleistung.