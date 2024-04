Handball: Mit Mut und Leidenschaft ins Derby

Beide Teams kennen sich bestens. „Da wird es keine Überraschungen geben. Wir wissen, wie sie spielen, wir wissen, wie sie defensiv auftreten und umgekehrt.“ Schönmüller ist sich sicher, dass seine Jungs begriffen haben, um was es geht. „So etwas wie in der Hinrunde wird uns nicht mehr passieren.“

Personelle Sorgenfaltenauf Seiten des Gastes

Die HSG, die aktuell einen Rückstand von einem Zähler an das rettende Ufer aufweist, will vor den eigenen Fans ihr Spiel spielen. Als positives Beispiel kann die erste Hälfte der Partie gegen Schopfheim herangezogen werden. „Gelingt uns das, sieht es gut aus“, so Schönmüller, der im Derby nur auf Bernhard Müller verzichten muss.

Was das Personal anbelangt, so hat SG-Trainer André Leuchtmann erheblich mehr Sorgenfalten auf der Stirn. Ole Holzkamm hat sich jüngst im Training den Arm gebrochen, Jakob Tiedtke muss mit einer Lungenentzündung passen, genauso wie Rubens Freuschle (Außenbandriss) und der urlaubende Finn Nasdala.