Handball Mit viel Schwung ins Wochenende

Nach der deutlichen Niederlage im Lokalderby gegen die HSG Dreiland galt es für die SG Maulburg/Steinen in dieser Woche erst einmal die Wunden zu lecken. Die HSGler dagegen haben durch den Sieg und vor allem auch durch die Tatsache, dass auch der Tabellendritte der Landesliga Süd in die Relegation zum Aufstieg in die Südbadenliga geht, neuen Auftrieb erhalten.