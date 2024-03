Handball: Mit Willen und Einsatz zum Punktepaar

Der HSV hat sich trotz der ausweglosen Situation im Tabellenkeller der Landesliga noch lange nicht aufgegeben. „Wir möchten im Endspurt der Saison zeigen, warum wir aufgestiegen sind und dass wir in dieser Liga mithalten können.“ Dazu braucht es den nötigen Willen und den passenden Einsatz. „Das möchte ich von meinen Jungs sehen.“

TV St. Georgen (11.) – HSG Dreiland (10.), Sa., 19.30 Uhr: „Wir wollen mit zwei Punkten im Gepäck nach Hause fahren“, macht Markus Schönmüller, Trainer der HSG Dreiland, vor dem Duell zweier direkte Tabellennachbarn deutlich. Es ist ein wichtiges Match für die Brombach-Weiler-Equipe, schließlich geht es darum, weitere Zähler im Abstiegskampf einzufahren. Und das gegen einen Konkurrenten, der ebenfalls nach hinten schauen muss.

Das Hinspiel ging an die HSG. Es brauchte in Weil am Rhein eine bravouröse kämpferische Leistung, um die Schwarzwälder zu besiegen. Die agierten so, wie man sie seit Jahren kennt. „Unangenehme Deckung, sehr aggressiv, so versuchen sie, den gegnerischen Spielfluss immer wieder zu unterbrechen“, weiß Schönmüller. Gerne würde der Gegner ins Eins-gegen-Eins gehen.

In St. Georgen ist es nicht einfach zu bestehen. „Die Halle ist voll, die Stimmung immer bestens“, sagt Schönmüller. Und dennoch ist er guter Dinge. „Unsere Formkurve zeigt nach oben, die Trainingsbeteiligung ist gut“, macht er klar. Und zuletzt gegen Schopfheim im Derby konnten seine Schützlinge immer wieder Lösungen finden und einen klaren Erfolg landen. Personell sieht es gut aus bei der HSG Dreiland. Von den zuletzt eingesetzten Akteuren muss nur Max Willmann passen. Er wird deshalb nicht im Bus in Richtung Schwarzwald sitzen.