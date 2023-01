Dabei solle – so Trainer André Leuchtmann – vor allem die Chancenverwertung gesteigert werden. Sie sei im Derby nicht optimal gewesen. „Daran haben wir in dieser Woche im Training auch gearbeitet.

In Radolfzell beim Drittletzten soll die SG ihre Stärken in der Abwehrarbeit und im schnellen Angriffsspiel in die Waagschale werfen. „Wir wollen an die gute Abwehrleistung im Derby anknüpfen und dann mit einer besseren Chancenverwertung die beiden Punkte aus Radolfzell mitbringen“, sieht Coach Leuchtmann der Auswärtsaufgabe optimistisch entgegen.