Lörrach (mhu). Immer wieder zeigt die HSG Dreiland bei ihren Auftritten, dass es an der nötigen Kontinuität fehlt. Drei Siege und drei Niederlagen stehen für die Mannschaft von Cheftrainer Bruno Kempf derzeit auf dem Papier. Nun muss der Tabellenachte am Sonntag (16.30 Uhr) beim TuS Ringsheim antreten, der bisher nur eine Niederlage kassiert hat. „Wir wollen wieder treffen und wieder in die Spur kommen“, sagt Teamsprecher Nils Haunschild, dem der Frust über die Niederlage im Derby gegen die SG Maulburg/Steinen noch anzumerken ist. Die HSG Dreiland wird also mit einer entsprechenden Wut im Bauch in Ringsheim antreten. „Wir müssen dieses Spiel positiv gestalten, das ist wichtig, damit wir nicht in so einen Negativtrott kommen.“ Entscheidend wird dabei sein, dass die HSG-Spieler ihre Chancen einfach konsequent nutzen und nicht wieder den gegnerischen Torhüter „einwerfen“.