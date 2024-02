Handball: Rückkehr nach Großwallstadt

Gempp, der bereits bei den Junioren des TVG und in der Herrenmannschaft das Trikot der Blau-Weißen getragen hat, will schnellstmöglich wieder in den Ligabetrieb zurückkehren, wie der TV Großwallstadt bekanntgibt. „Ich freue mich sehr, in der neuen Saison wieder für den TVG zu spielen. Nach meinen Stationen in Rimpar, Wetzlar und Dessau fühlt es sich großartig an, wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem meine Handballkarriere in der Jugend begann. Der TVG hat sich in den letzten Jahren wieder sehr gut entwickelt und ich werde alles dafür geben, dass diese Entwicklung weitergeht“, erklärt Gempp voller Vorfreude.