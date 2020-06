Handball Schmitt zweiterNeuzugang

Freiburg (pd). Der erste Neuzugang der Red Sparrows Freiburg ist unter Dach und Fach. Kim Schmitt wechselt in den Breisgau. Die 23-Jährige begann ihre Handball-Karriere bei der TSG Wiesloch, ehe sie in der B-Jugend zur HSG Bensheim-Auerbach wechselte. Bei den Flames spielte sie in der A-Jugend Bundesliga und schaffte anschließend den Sprung in die Damen 1. Dort konnte sie schon Erfahrungen in der 2. Handball Bundesliga sammeln und schaffte mit den Flames sogar den Aufstieg in die erste Liga. Danach zog die Linksaußen aus beruflichen Gründen an den Bodensee und spielte dort bis zu ihrem jetzigen Wechsel nach Freiburg für den TuS Steißlingen.