Handball: SG braucht Wille und noch mehr Power

HSG Dreiland (2.) – Sportfreunde Eintracht Freiburg (6.); Sa., 18.10 Uhr: „Wieder in die Spur zurückfinden, so lautet unser Motto“, macht Christian Weber, Trainer der HSG Dreiland, deutlich. In der Landesliga Süd der Frauen geht es nach der Niederlage im Spitzenspiel beim TuS Steißlingen II zuhause in der Weiler Markgrafensporthalle gegen die Sportfreunde Eintracht Freiburg.

„Die Niederlage in Steißlingen ist verdaut. Realistisch betrachtet war auch nicht mehr drin“, hakt Weber diese Partie ab, auch wenn die Niederlage wohl den Traum der Meisterschaft wie eine Seifenblase zerplatzen ließ.

Gegen die Freiburgerinnen soll ein Sieg her. Denn, so hat Weber nachgerechnet: „Zum sicheren Einzug in die Relegation fehlen uns noch vier Punkte.“ Und den zweiten Platz zu halten, das ist „definitiv unser Ziel.“ Das sei der Anspruch seines Teams.