TV Meßkich - SG Maulburg/Steinen 30:34 (15:18). Mit einem Sieg hat sich die SG in die wohlverdiente Pause verabschiedet. Lohn für eine gute Leistung trotz stark dezimiertem Kader ist nun der fünfte Rang in der Tabelle.

Der Schlüssel zum Erfolg beim Schlusslicht war der Angriff. „Wir haben immer gut getroffen, vor allem aus dem Rückraum“, erklärte Trainer André Leuchtmann. Allen voran traf Niklas Ahrens fast nach Belieben. Elf Treffer schlugen für ihn zu Buche. Leuchtmann setzte wieder auf zwei Kreisläufer. Das hatte so einige gute Situationen zur Folge. Nicht ganz so optimal lief es dagegen in der Defensive inklusive Torhüterspiel.

Das aber trübte die Freude bei den Gästen kaum. Denn: „Insgesamt haben wir gut gespielt, gerade in der ersten Hälfte“, so Leuchtmann. Nach der Pause wechselte Maulburg/Steinen durch und löste den zweiten Kreisspieler auf. Das brachte die Hausherren wieder etwas näher heran. Leuchtmann reagierte, stellte wieder auf die Formation zu Beginn um, was dazu führte, dass die SG wieder den alten Abstand herstellen konnte. Und das, obwohl man doch einige freie Würfe nicht im gegnerischen Kasten unterbringen konnte.