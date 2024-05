Handball: Sorglos ins Saisonfinale

„Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch, wollen aber erneut alles investieren, um am Ende mit 27 Pluspunkten die Saison auf Platz sechs abzuschließen“, sagt Leuchtmann. Dass man auch mit einer Rumpfmannschaft bestehen kann, hat der Auftritt vor einer Woche gezeigt. Und da ging es gegen ein Top-Team.

TuS Oberhausen (12.) – HSG Dreiland (11.); So., 16.30 Uhr: Eigentlich alle hatten damit gerechnet, dass dieses Duell in Oberhausen das entscheidende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt sein wird. Nun aber ist der Drops bereits gelutscht und die HSG aller Sorgen ledig. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den TuS.

Diesbezüglich geht es also um nichts mehr, die Brombach-Weil-Equipe kann die Reise entspannt und ohne Druck antreten. „Mit einem Sieg könnten wir aber vielleicht noch einen Rang in der Tabelle gutmachen“, sagt Coach Markus Schönmüller. Aber nicht nur deshalb will er siegen. „Wir möchten in Oberhausen gewinnen, weil wir am Ende nicht immer gesagt bekommen wollen, dass wir nur wegen der Rücknahme der Schiristellen-Strafpunkte den Ligaerhalt geschafft haben.“