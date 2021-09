Handball Start mit vielen Fragezeichen

Lindner, Tiedtke und Bülow nicht mehr dabei

Und er muss heuer gleich drei schwerwiegende Abgänge verkraften. Während Tim Lindner aus beruflichen Gründen kürzertreten musste, konnte Jakob Tiedtke aufgrund der Schulterprobleme seine Karriere nicht fortführen. Und Talent Mika Bülow hat die SG in Richtung Handball Union Freiburg verschlagen. „Mika ist für sein junges Alter sehr athletisch und bringt eine enorme Schnellkraft mit. Weiterhin verfügt er über ein gutes ’Eins gegen Eins’ und hat in seinem Spiel einen guten Tempowechsel drin“, ist HU-Coach David Flaig schon voll des Lobes.

„Die drei Abgänge sind qualitativ nicht zu ersetzen“, weiß Leuchtmann. Aber lamentieren gilt nicht. Mit Jerrik Bartram, Paul Füchsel und Sean Hes wurden bei der SG stattdessen drei Nachwuchsspieler fest in den Aktivbereich hochgezogen. Weitere Juniorenspieler sollen nach und nach folgen. Und für Akteure, die schon etwas länger dabei sind, sowie Nico Knoblich und Jonas Waidele, gilt nun, dass sie den nächsten Schritt machen müssen. „Wir wollen die Lücke so gut und so schnell als möglich schließen.“

Mit der Vorbereitung ist trotz einigen Wehwehchen und urlaubsbedingten Absenzen zufrieden. Auch die Handvoll Testspiele, die die SG bestritt, fanden gefallen bei Leuchtmann. „Nun sind wir heiß und wollen gleich gegen Müllheim eine gute Leistung abliefern“, macht der SG-Leistungsträger deutlich. Und zuhause sei man auch immer in der Lage, etwas zu ergattern.

Auch wenn nun lange nicht gespielt worden und der Leistungsstand der Teams nur schwer einzuschätzen sei, so kenne man ja die Spielweise des Gegners. „Die Dinse-Brüder sind sicher dabei. Somit gibt es wieder einen starken Rückraum. Außerdem müssen wir uns auf eine robuste Abwehr einstellen“, weiß Leuchtmann.

Das letzte Aufeinandertreffen fand in der vergangenen Runde statt. Es war eine der beiden Partien, die über die Bühne gingen, ehe die Saison beendet wurde. „Und das war ein enges Match“, erinnert sich der SG-Spielertrainer. „Wir wollen jetzt wieder das Beste herausholen. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen zu gehen.“