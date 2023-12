Handball, Südbadenliga: Remis in der Schlusssekunde

Nach dem Tor zum 1:0 fiel die Kreisläuferin der Gastgeberinnen Hasler so unglücklich in die Beine, dass diese umknickte und nicht mehr weiterspielen konnte. Es war gleich ein Schockmoment, den die Mannschaft von Trainer André Leuchtmann verkraften musste. Entsprechend schwer fiel es dann den Spielerinnen in ihren Rhythmus gegen HB Kinzigtal zu finden. „Das haben sie dann sehr gut ausgenutzt“, meinte Leuchtmann.

Vor allem mit ihren präzisen Tempogegenstößen sorgten die Gastgeberinnen immer wieder für Tore, erspielten sich einen Fünf-Tore-Vorsprung. „Außerdem haben wir im Angriff ein paar Fehler gemacht.“ Leuchtmann musste daher früh die erste Auszeit nutzen, um so ein paar Umstellungen und Modifikationen in der Defensive vorzunehmen. Fortan stand die SG Maulburg/Steinen in der Abwehr wesentlich besser und hatte vor allem im Angriff die Fehlerquote erheblich gesenkt. „Dann haben wir uns Stück für Stück reingekämpft. Zur Halbzeit waren wir nur noch mit einem Tor hinten.“