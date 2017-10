Handball Taktieren ausgeschlossen

Von Fabian Schreiner

Es geht doch: Vor Wochenfrist feierte die Damen-Mannschaft des Handball-Oberligisten TV Brombach den ersten Saisonsieg. Der Trend soll an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr vor heimischem Anhang fortgeführt werden. Einfach wird diese Aufgabe in der Lörracher Wintersbuckhalle allerdings nicht.

Lörrach. Denn es geht gegen die ambitionierte SG Kappelwindeck/Steinbach. Für TVB-Coach Gundolf Trefzer zählt das Team mit Auswahl-Trainer Arnold Manz zu den Aufstiegskandidaten. Allerdings ist das Gästeteam nicht gerade furios in die Saison gestartet. Drei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. „Ich weiß nicht, wieso die SG so weit unten steht. Die Mannschaft ist gespickt mit südbadischen Auswahlspielerinnen“, so ein überraschter Trefzer.

Am vergangenen Wochenende siegte der TVB mit 24:20 in Ottenheim. Obwohl der 3. Liga-Absteiger noch am Tabellenende steht, sind Fortschritte erkennbar. „Jeder meiner Spielerinnen hat Oberliga-Niveau. Einzig die Breite des Kaders lässt zu wünschen übrig.“ Da kommt es gerade recht, dass die Reservemannschaft am Sonntagmittag ein Heimspiel hat. „Zwei, drei Mädels werden uns dann anschließend gegen Kappelwindeck/Steinbach unterstützen. Wir werden in der Breite gut aufgestellt sein“, informiert Trefzer, der auf Jana Darius und Tochter Tamara Trefzer verzichten muss. Dafür kehrt Sabrina Herde zurück ins Team.

Obwohl die Begegnung für den Tabellenachten auf dem Papier eine klare Angelegenheit sein sollte, ist der TV Brombach dennoch nicht absolut chancenlos, da das Selbstvertrauen nach dem Auswärtssieg gesteigen ist. Dass der TV Brombach Potenzial hat, steht ja außer Frage.

Trefzer hofft, dass seine Schützlinge am Sonntag gut in das Spiel finden und nicht schon von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen müssen. „Das wird wichtig werden,“ so Trefzer.

Taktieren wird gegen die SG wohl eher schwierig. Trefzer: „Arnold Manz kennt unsere Spielerinnen, und wir kennen seine.“