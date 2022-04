Handball TV Todtnau auswärts chancenlos

„In der zweiten Halbzeit hatten wir vor allem in der Abwehr kaum Zugriff auf den Gegner bekommen“, sagte Marco Suevo, der nicht nur als Spieler auf der Platte stand, sondern auch das Traineramt von Felix Hodapp kurzfristig übernehmen musste. Hodapp trat die Fahrt aus familiären Gründen nicht an. „Wir hatten dann auch etwas Wurfpech gehabt. Letztendlich geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung“, lautete die selbstkritische Bilanz von Suevo. In den ersten 30 Minuten taten die Gäste alles, um in der Schänzle-Sporthalle für eine Überraschung zu sorgen. Bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste gut mit und ließen sich nicht aus dem Konzept bringen.

Die HSG Konstanz erntete dann aber dank einer starken zweiten Hälfte einen nie letztendlich nie gefährdeten Heimsieg. Coach Daniel Behrendt konnte mit der Leistung des Teams zufrieden sein. Der Halbzeitstand von 13:11 spiegelt durchaus das intensive Spiel und den resultierenden Handballfight wider.