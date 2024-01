Handball: Vier Orte und ein Ziel

Für beide Mannschaften ist es nach der kurzen Weihnachtspause der Auftakt in ein hoffentlich besseres zweites Teilstück der Saison 2023/24. Denn nicht nur geografisch liegen die beiden Mannschaften nebeneinander. Auch in der Tabelle der Landesliga Süd schreiten die SG Maulburg/Steinen (Zehnter) und die HSG Dreiland (Elfter) Seit an Seit. Und weder SG-Spielertrainer André Leuchtmann noch HSG-Trainer Markus Schönmüller möchten mit einer Niederlage in das Jahr 2024 starten.

Was das Spielerische betrifft, so kennen sich die beiden Mannschaften seit Jahren. Große Überraschungsmomente wird es daher in der Maulburger Sporthalle nicht geben – auch wenn die Gäste aus Weil und Lörrach mit Bernhard Müller seit rund zwei Wochen einen neuen Linkshänder in ihren Reihen haben.