Handball Weber scheitert vom Strich

Von Uli Nodler

Nichts für schwache Nerven war am Samstag das Heimmatch der HSG Dreiland gegen den TV Ehingen. Am Ende trennten sich beide Mannschaften in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße leistungsgerecht 27:27 (11:10).

Weil am Rhein. Die letzten drei Minuten in diesem intensiven und ausgeglichen Spiel der Handball-Landesliga Süd hatten es in sich. Bis dahin konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Mehr als mit einem Tor lagen in der zweiten Halbzeit weder die HSG Dreiland noch die Ehinger vorne. Es war ein Krimi zum Nägelkauen.

Und dann schien sich die Waage doch zu Gunsten des Gastes zu neigen. Ehingen nutzte die Abschlussschwäche der HSG konsequent aus, lag beim 26:24 mit zwei Toren vorne. Die Uhr zeigte 56:42 Minuten.

HSG-Coach Igor Bojic nahm eine Auszeit. Seine Ansprache erreichte die Spieler. Die Gäste kassierten kurz darauf eine Zwei-Minuten-Strafe. Das Dreiland-Team nutzte die Überzahl, glich zum 26:26 aus. Da waren noch 1:58 Minuten zu spielen. Nun musste Tobias Ludwig, der bis dahin im Dreiland-Team mit elf Toren im Angriff herausragend war, runter. Ehingen traf zum 27:26, die HSG im nächsten Angriff glich aus.

Anschließend zeigten auch die Ehinger Nerven, versagten im Angriff mehrfach. Und dann fing Lucas Hopp 13 Sekunden vor Schluss den Ball ab. Passte im Gegenstoß zu Philipp Müller, der aber beim Wurf behindert wurde. So gab es zehn Sekunden vor der Sirene einen Siebenmeter für die HSG Dreiland. Da Tobias Ludwig, der in dieser Partie alle drei Siebenmeter sicher verwandelt hatte, nicht mehr eingreifen konnte, übernahm Niklas Weber diese Aufgabe. Doch Gästekeeper Sebastian Beck parierte seinen Wurf. So blieb’s beim 27:27.

„Wir haben heute viele billige Gegentreffer kassiert. Zudem fehlte uns heute mit Jonas Besemann ein wichtiger Spieler“, so der Kommentar von Trainer Igor Bojic nach der Partie.

Tore für Weil: Ludwig 11/3, Haunschild 5, Müller 3, Hopp 2, Weber 2, Röschard 2, Bödeker 1, Palasz 1