Handball Weiter oben dran bleiben

HSG Dreiland muss auf Hopp verzichten

Das weiß auch Aktivensprecher Nils Haunschild: „Wir müssen in Steißlingen vieles besser machen. In Singen haben wir es unnötig spannend gemacht, in der zweiten Halbzeit einen deutlichen Vorsprung fast noch aus der Hand gegeben.“ Fehlen wird beim TuS Steißlingen II, der wohl den einen oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft (Spiel bereits am Samstag) einsetzen wird, Lukas Hopp. Er hat sich in Singen einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Sowohl für Maulburg/Steinen als auch die HSG Dreiland steht eine Menge auf dem Spiel. Denn: Bei Niederlagen am Wochenende würden sich beide Mannschaften aus dem Titelrennen verabschieden.