Handball Welte erzielt 14 Tore für die HSG

Kenzingen. Pflicht erfüllt. Männer-Landesligist HSG Dreiland hat am Samstagabend das Nachholspiel beim TB Kenzingen sicher mit 32:24 (17:11) gewonnen. Die Hinrunden-Tabelle ist jetzt komplett. Alle Mannschaften haben 13 Partien absolviert. Die Dreiländer reihen sich vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende auf Rang vier ein, haben jetzt noch einen Punkt Rückstand auf den Dritten und Lokalrivalen SG Maulburg-Steinen.

„Es war keine überragende Partie von uns, aber es war okay“, kommentierte Aktiven-Sprecher Nils Haunschild den Auswärtserfolg. „In der ersten Halbzeit hatten wir zeitweise Probleme, den Kenzinger Kreisläufer in den Griff zu bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir einmal mehr viele Chancen liegen gelassen. Dennoch kam der Erfolg eigentlich nie in Gefahr, auch wenn die Kenzinger Mitte der zweiten Halbzeit noch bis auf vier Tore herangekommen sind“, so Haunschild weiter.