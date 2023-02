Handball Zurück in die Erfolgsspur

Die SG Maulburg/Steinen hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem Faktor in der Landesliga Süd entwickelt. Von einer Konstanten zu sprechen, ist vielleicht noch ein wenig verfrüht, denn die Mannschaft von Spielertrainer André Leuchtmann ist noch nicht vollständig zu einem Spitzenteam in der Liga gereift, was aber auch am Credo von Leuchtmann liegt. In den nächsten zwei bis drei Wochen will er mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt sicherstellen. Ein Sieg beim TB Kenzingen ist am Samstagabend (20 Uhr) ein wichtiger Schritt in diese Richtung. „Kenzingen ist eine unangenehme Mannschaft, weil sie teilweise recht unorthodox spielen“, beschreibt Leuchtmann das Spiel des Gegners. „Sie haben gute Rückraumschützen und einen guten Torhüter“, so der SG-Trainer über die Stärken, zu denen auch die rechte Seite gehört. Allerdings hat Kenzingen derzeit auch viel Verletzungspech, was die Mannschaft immer wieder unterschiedlich aussehen lässt und auch Auswirkungen auf das Abwehrverhalten hat. Beim Spiel gegen die Vorletzten werden der SG vier Leistungsträger fehlen.