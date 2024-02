Handball: Zwei Zähler sind im Derby ein Muss

Wie wichtig ein Erfolg ist, das zeigt auch der Blick auf die Tabelle. In Sachen Abstieg sieht es in dieser Runde wohl so aus, dass am Ende laut Schönmüller gleich vier Mannschaften in den sauren Apfel beißen müssen. Der Grund ist die Zusammenlegung der Verbände. „Dazu wollen wir aber nicht gehören“, hält er fest.

Für den Aufsteiger aus Schopfheim geht es allem Anschein nach wieder zurück in die Bezirksklasse. Wobei das Derby am vergangenen Wochenende gezeigt hat, dass sich der Vorletzte noch lange nicht aufgegeben hat. Und auch in Weil am Rhein haben die Schopfheimer nicht vor, sich kampflos zu ergeben.

„Wir werden versuchen, an die tolle Leistung vom Spiel gegen Maulburg anzuknüpfen und vor allem die Einstellung und Moral mit rüberzunehmen. Wenn wir wieder mit so einer starken Abwehr spielen und dazu im Angriff unsere Chancen besser nutzen, dann liegt durchaus auch gegen die HSG Dreiland etwas drin“, meint Felix Hodapp.