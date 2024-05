Ensemble

Auch das „Ensemble des HOS“ spielt unter ihrer Regie. Dieses startete mit Bach, dem Sohn des berühmten Vaters, was ihm den Beinamen „der Mailänder Bach“ einbrachte. Seiner „Sinfonie in B“ wohnt der Barockstil klangvoll inne. Drei Sätze spielte das Quintett, was vielerlei Tempi bedeutete, vom Adagio bis hin zum Presto. Es folgte „La Pulce d’Aqua“ – der Wasserfloh – der Füße wippen ließ. Mit „atemberaubend“ sollte die erste Vorsitzende Tanja Kupferschmidt die Zugabe bewerten. Und in der Tat spielten die Finger nicht, sie flogen förmlich über die Tasten bei „Erinnerungen an Zirkus Renz“: Ein Sprint in Noten.