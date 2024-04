Die Kandidaten sind: Michael Agel, Matthias Feucht, Stella Frala, Thomas Herrmann, Margarete Humbel, Klaus Ingelfinger, Christian Jost, Oliver Kaspers, Kathrin Leckner, Sybille Matzner, Andreas Raimann, Christian Rooks, Peter Schalajda, Stefan Suhr und Holger Trefzer.

Prospekt zur Wahl

Weitere Informationen zu den Kandidaten werden in einem Prospekt zur Wahl zusammengestellt, der Ende April in Hasel verteilt werden soll.

„Nun sind die Wähler am Zug, am 9. Juni über die Zusammensetzung des neuen Hasler Gemeinderats zu entscheiden“, heißt es in der Mitteilung abschließend.