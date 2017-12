Hasel Anliegen vertreten

Hasel (gd). Im gut besetzten Saal des evangelischen Gemeindehauses hatten sich am Samstag viele VdK-Mitglieder aus Hasel eingefunden, um sich auf die Advents- und Vorweihnachtszeit einzustimmen.

VdK-Ortsvereinsvorsitzende Maria Haberer freute ich über den guten Besuch und über die Anwesenheit des Kreisverbandsvorsitzenden Heinz Grether sowie der Kreisfrauen-Beauftragten Marlene Martin.

Der aus Wehr stammende Pianist und Akkordeonist Bernhard Griener gestaltete den Nachmittag am Klavier und an der Harmonika musikalisch, wobei manche Lieder mitgesungen wurden. Maria Haberer steuerte einige vorweihnachtliche Geschichten bei, bevor Heinz Grether von den Neuerungen im Kreisverband Lörrach berichtete.

Er konnte mitteilen, dass nun endlich nach langer Suche die Geschäftsstelle in Lörrach in die Gretherstraße umziehen wird, wo es einen barrierefreien Zugang gibt, so dass alle - auch Behinderte - gut eintreten können. Die Anwälte des VdK werden in der Spitalstraße einen neuen Platz finden.

Grether kam auch auf einige wichtige Anliegen des VdK-Sozialverbands zu sprechen, der sich stets dafür einsetze, dass die Altersarmut verringert und die geringen Rentenbeträge angehoben werden. Auch die Arbeitslosigkeit gelte es zu verringern. Nach gemeinsamem Kuchen- und Kaffeegenuss gab es zum Abschluss ein Abendessen.