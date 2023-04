Hasel Eine Wette mit den Grundschülern

„Wünsche ja“, erklärt Littwin, „Hasel soll lebenswert bleiben.“ Wichtig sei ihm dabei vor allem der Erhalt der Grundschule und des Kindergartens. „Kurze Beine, kurze Wege“, das müsse auch künftig gelten. „Und dafür müssen wir uns einsetzen.“

Mit einigem Unbehagen habe er registriert, dass sich die Landesregierung die Kleinstschulen auf den Prüfstand stellen will. „Das ist für die Kinder vor Ort schlecht.“ Mit den Grundschülern in Hasel hat Littwin übrigens aktuell eine Wette laufen, und die Höhe des gelesenen Bücherstapels wird durch ein rotes Band am Rathaus wie ein Wasserstand angezeigt. Noch kann der groß gewachsene Bürgermeister die Markierung erreichen. „

„Ausbau der Wehratalbahn nicht vorrangig für mich“

Es läuft viel im Ehrenamt und in Vereinen, was die Verbundenheit der Menschen mit ihrem Ort zeigt“, beobachtet Littwin. Die Busanbindung nach Hasel sei „okay“. „30 Busse fahren rein und raus.“ Die Revitalisierung der alten Wehratalbahn, die einst aus militärstrategischen Gründen gebaut wurde, zählt nicht zu seinen vorrangigen Zielen. „Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu im Ort. „Für den Begegnungsbahnhof, unseren Zahlenbringer bei den Übernachtungszahlen, wäre es ein Nachteil.“

„Froh, dass wir den Dorfladen haben“

Beim Blick auf die Infrastruktur im Ort fällt das Wirtshaussterben auf. Fünf Gaststätten seien bereits geschlossen, ein gastronomisches Angebot gebe es noch. Und das sei auch wichtig - für die Vereine und für die Höhlenbesucher. Froh könne man sein, dass es noch einen Dorfladen im Ort gebe, den die Familie Dörflinger hoffentlich noch lange betreiben könne. Der Dorfladen sei neben der Grundversorgung auch noch Kommunikationszentrale und Post-Filiale. Wichtig sei auch, dass Hasel bis zum Jahresende endlich ans Breitbandkabel angeschlossen sei. Für das Homeoffice sei das Glasfaserkabel unverzichtbar.

Thema Wohnungsbau: Die Gemeinde habe vor zwei Jahren das Neubaugebiet Kaiden am Ortseingang erschlossen, Platz für 13 Eigenheime. Hasel müsse das Bauen ermöglichen und zwar vorrangig für junge Familien aus dem Ort, die nicht wegziehen wollen. Welche Möglichkeiten gibt es für Neubau außer dem Schließen von Baulücken? Das ist eine der Zukunftsfragen.

Flüchtlingsunterbringung ein Problem

Eine echte „Herausforderung“ sei der Aufruf des Landratsamtes an alle Gemeinden im Kreis, Raum zur Flüchtlingsunterbringung zu schaffen. „Der Bescheid, 18 Personen in Hasel aufzunehmen, kann jederzeit erfolgen“, weiß Littwin, der jetzt dringende Appelle an die Bürger weitergibt, freien Wohnraum zu melden. „Wir haben keine eigenen Gebäude und sind auf Mithilfe angewiesen.“ Etwaige Bedenken zerstreut der Bürgermeister. Es sei die Gemeinde, die als Vertragspartner privaten Wohnraum für Geflüchtete anmiete.

Letzter Punkt: Die gut funktionierende Kooperation der Bürgermeister im mittleren Wiesental. Anlässlich der 100 Tage im Amt kündigten drei Bürgermeister - Dirk Harscher aus Schopfheim, Jürgen Multner aus Maulburg und Martin Bühler aus Hausen - ihren Besuch in Hasel an.

Und von dem gemeinsamen Informationsaustausch könne er nur profitieren, schwärmt Littwin von dem „sehr kollegialen Angebot“.