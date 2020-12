Hasel „Einsparungen sind so gut wie gar nicht möglich“

Dank „letzter liquider Mittel“ könne Hasel 2021 einige notwendige Investitionen ins Auge fassen, die allerdings nicht endgültig spruchreif seien, weil das alles vom von Corona gebeutelten Ergebnis des Jahres 2020 abhänge. Folgende Eigenmittel (nach Abzug der erwarteten Fördergelder) würden benötigt: 40 000 Euro will die Verwaltung in einen 160 000 Euro teuren Kommunaltraktor investieren, 16 000 Euro werden Verbesserungen der Höhlentechnik erfordern. Straßenbeleuchtungskabel in der Bahnhofstraße kosten 30 000 Euro, die Notstromversorgung des Rathauses und der Druckerhöhungsanlage Glashütten schlägt mit 10 000 Euro zu Buche. Und Helmut Kima will eine weitere Planungsrate für den alten Bauhof in Höhe von 5000 Euro in den Haushalt einstellen. Kima kommt damit zum Fazit: „2021 ist erstmals ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich.“ Zum Glück hätten hohe Investitionen der Vergangenheit die Infrastruktur der Gemeinde auf einen guten Stand gebracht. Dadurch seien in nächster Zeit wenigstens keine hohen Sanierungskosten zu erwarten.