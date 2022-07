Hasel Kunststücke, Ausstellung und Musik

Im Grundschulgebäude gab es eine Ausstellung von kreativen Arbeiten der Schulkinder. Unter einem Schatten spendenden Pavillon auf dem Schulhof bestand die gerne genutzte Gelegenheit, in lockerem Rahmen Kontakte zu pflegen. Dabei äußerte sich die Rektorin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation an der Hasler Grundschule. „Wir sind drei Lehrkräfte, neben mir noch Susanne Schumacher und Susanne Ingelfinger, betreuen 43 Hasler Kinder in zwei Klassenstufen und werden dazu in der musikalischen Früherziehung unterstützt von Lajlah Roos“, erklärte die Rektorin. Die Musiklehrerin wird, so sagte Grotejans, vom Hasler Musikverein und dem Grundschul-Förderverein jeweils zur Hälfte finanziert.

Der Elternbeirat, meinte Grotejans, leiste wertvolle Arbeit auch für den Förderverein. Beim Schulfest waren die Eltern für den kulinarischen Part verantwortlich, also für Kaffee, Kuchen, Torten und Muffins, aber auch pikantes Fingerfood sowie Getränke.

Hälfte des Erlöses geht an den Förderverein

Der Erlös des Fests wird wie gewohnt je zur Hälfte dem Förderverein der Grundschule Hasel und der Partnerschule in Ecuador zugute kommen. „Seit 2009 unterstützen wir auf diese Weise die Adolfo-Kolping-Schule in Yaruquies“, sagte die Rektorin, die an einer Stellwand über diese Kooperation informierte. Zustande kam die besondere Partnerschaft 2009. Damals war auf Vermittlung ihrer Freundin Gabriele Erred, die einige Jahre in Ecuador als Lehrerin lebte, ein Lehrer dieser Schule zu Gast in Hasel. Dort begleitete er drei Monate die damalige vierte Klasse, und das Kollegium der Grundschule und der Elternbeirat fassten den Entschluss, die dortige Schule zu unterstützen. Seither seien mehrere Tausend Euro nach Ecuador geflossen, sagte Grotejans zufrieden.