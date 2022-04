Hasel Mit Tatendrang zurück ins Leben

Albert Senger sagte zur aktuellen Situation des Vereins, dass dieser aktuell nur 20 Aktivmitglieder in der von Isabella Senger als Dirigentin geleiteten Kapelle hat. Das mache Auftritte bei größeren Veranstaltungen unmöglich, zumal nur etwa 18 Musizierende ständig mit dabei sind bei den Proben. Diese waren nach langen Lockdowns ab Juni vorigen Jahres wieder möglich. Allerdings nur bis Weihnachten und dann erst wieder ab März.

Unmöglich waren dagegen im vergangenen Jahr, übrigens dem 153. seit Gründung, größere Auftritte oder gar Veranstaltungen wie etwa das Mitwirken in der Abwicklung der Buurefasnacht in der Habufa mit Sport- und Gesangverein oder die Ausrichtung des Oldtimertreffens. Erfreulich gut laufe glücklicherweise die Nachwuchsarbeit in Zusammenarbeit mit der Musikschule Mittleres Wiesental. Sieben Zöglinge erlernen dort ein Instrument - vier davon spielen bereits in der Aktivkapelle, so der Vorsitzende.

Wie Kassenwart Günter Jost ausführte, hat der Musikverein wenig Einnahmen erzielt wegen der Unmöglichkeit von Veranstaltungen, aber erfreulicherweise gute Spenden und ähnliche Zuwendungen erhalten - auch von der Kommune und vom Blasmusikverband. Die Kosten für die Jugendarbeit, die der Musikverein zur einen Hälfte, die Eltern der Zöglinge zur anderen, bestreiten, seien richtig und wichtig, betonte der Kassenwart.

Wahlen

Unter Wahlleitung von Bürgermeister Helmut Kima, der den Musikverein auch wegen seiner Standhaftigkeit in den schwierigen Zeiten von Corona lobte, verliefen sowohl die Entlastung als auch die Neuwahlen problemlos und einstimmig.

So bleibt Albert Senger erster Vorsitzender, Erich Linsin Stellvertreter, Günter Jost Kassenwart und Eberhard Schneider Schriftführer. Aktivbeisitzer sind Franz und Rainer Harder, Heiko Gsell und Tabea Schaub. Passivbeisitzer sind Gerhard Vogt und Achim Schaub.

Für fleißigen Probenbesuch geehrt wurden Klaus Jost, Franz Harder, Eberhard Schneider, Erich Linsin, Albert und Matthias Senger.

Ausblick

Der Musikverein „Harmonie“ Hasel will am Samstag, 25. Juni, auf dem Dorfplatz ein Serenadenkonzert geben und am 30. Juli auf dem Schulhof musizieren.

Mit einer Bannwanderung und Gemarkungsbegehung – ohne Musik - im Sommer will man Öffentlichkeitsarbeit im Dorf betreiben und dazu am Sonntag, 25. September, das Musikfest mit Oldtimertreffen durchziehen.

Im Herbst soll dazu ein Kirchenkonzert angeboten werden, und die Zöglinge wollen sich den Anforderungen des bronzenen Blasmusikabzeichens stellen.

Musikverein „Harmonie“ Hasel:

Aktivmitglieder: 20

Vorsitzender: Albert Senger, Dirigentin Isabella Senger

Kontakt: Albert Senger, Tel. 07762 / 4915

www.musikverein-hasel.de.