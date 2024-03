Hasel: Neuer Trainer beim SV Hasel

Bereits im vergangenen Jahr lag die Hauptaktivität neben dem Spielbetrieb auf der Verbesserung der Infrastruktur, berichtet der Verein im Nachgang. So konnte der langersehnte Unterstand beim neuen Sportplatz in Eigenleistung realisiert werden sowie zur Entlastung der Platzwarte in einen großen Mähroboter mit Garage investiert werden. Ein Erfolg war der durchgeführte bayrische Frühschoppen.