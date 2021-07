Hasel Oldtimertreffen in Hasel abgesagt

Bereits im vergangenen Jahr konnte die größte Veranstaltung des Musikvereins aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, das Laub an den Blättern sich zu färben beginnt, dann polieren viele Oldtimerbesitzer ihre Fahrzeuge ein letztes Mal für eine Ausfahrt auf Hochglanz. Ein (letztes) Ziel vieler Oldtimerbesitzer und Oldtimerfreunde aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz war in der Vergangenheit das Erdmannsorf. Fahrräder, Motorräder, mit und ohne Seitenwagen, Autos, Traktoren, Unimogs und Lastwagen lockten die Besucher in Scharen an, die einen Blick auf die Automobilgeschichte werfen konnten. Das Oldtimertreffen ist ein Spiegelbild der Mobilitätsgeschichte. Kennzeichen H ist sozusagen Pflicht, sonst haben die Fahrzeuge keine Chance. Gezeigt werden dürfen nur Fahrzeuge, die vor 1980 gebaut worden sind. Aus einer Zeit also, als die Assistenzsysteme und LED-Scheinwerfer noch nicht erfunden waren und der Straßenatlas der Navigation diente. Das Oldtimertreffen ist auch etwas für Entdecker: Viele Marken, das gilt vor allem für Traktoren, gibt es heute nicht mehr. Und wer, außer Interessierten, weiß schon, dass Porsche einst auch Traktoren baute?